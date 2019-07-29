Отключения горячей воды в Тюмени в 2019 году: в областном центре стартует шестой этап опрессовок

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-29T10:16:58+03:00

Рассказываем, какие районы попадут под отключения горячей воды в Тюмени в июле-августе 2019 года [график]

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В Тюмени продолжается работа по отключению горячей воды в 2019 году. Завтра, 30 июля, в областном центре начинается шестой этап опрессовок. В ходе него коммунальщики проверят на прочность сеть трубопроводов.

Стало известно, что на две недели без горячей воды останутся жители домов по улицам Попова, Максима Горького, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте, Киевской, Геологоразведчиков, Шиллера, Малыгина, Котовского, Салтыкова-Щедрина и Минской.

В УСТЭК рассказывали, что в ходе испытаний специалисты повысят давление на контуре системы и произведут временную выдержку, затем давление на участке снизят до рабочего. Так можно будет выявить признаки разрывов, течей или запотеваний на элементах трубопроводов.

Также в компании сообщили, что узнать, когда, на сколько и по какой причине отключают воду в доме, можно на их официальном сайте.

Схема предоставлена АО "УСТЭК".

ИСТОЧНИК KP.RU