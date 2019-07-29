В Тюмени на месяц перекроют проезд по Моторостроителей
В Тюмени с 6 августа до 6 сентября этого года в связи с выполнением работ по реконструкции трубопровода тепловой сети на проезде в районе дома № 6 по улице Моторостроителей будет прекращено движение транспорта.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при движении по данному району и следовать указаниям дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.
Также там рассказали о путях объезда. Так, объехать закрытый участок можно по улице Монтажников, 30 лет Победы, а также по межквартальным проездам.
ИСТОЧНИК KP.RU