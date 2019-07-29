2019-07-29T09:49:50+03:00
Общество

В Тюмени на месяц перекроют проезд по Моторостроителей

Горожанам показали пути объезда [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени на целый месяц перекроют проезд по Моторостроителей.В Тюмени на целый месяц перекроют проезд по Моторостроителей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени с 6 августа до 6 сентября этого года в связи с выполнением работ по реконструкции трубопровода тепловой сети на проезде в районе дома № 6 по улице Моторостроителей будет прекращено движение транспорта.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при движении по данному району и следовать указаниям дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Также там рассказали о путях объезда. Так, объехать закрытый участок можно по улице Монтажников, 30 лет Победы, а также по межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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