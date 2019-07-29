«Отмечать победу не будем»: Футбольный клуб «Тюмень» одержал верх над «Челябинском»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-29T09:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

ФК «Тюмень» на выезде одержал победу над «Челябинском». Матч проходил в рамках 1/128 финала ОЛИМП-Кубка России.

– Борьбы было больше, чем футбола. Поле твердое и жесткое, противник агрессивный, даже слишком. Мы знали, что так будет. Первый тайм сыграли не очень, второй получше. Дополнительное время стало дополнительной нагрузкой. Были моменты у обеих команд. Хорошо, что мы забили на 120-й минуте и добились победы. Правда, отдали для этого очень много сил, – рассказал после матча главный тренер «Тюмени» Горан Алексич.

Полузащитник «Тюмени» Артур Газданов, забивший победный мяч, сообщил, что команда праздновать победу не будет: уже в четверг сибиряки сыграют против соперников из Ижевска.

– Сегодня была тяжелая игра на тяжелом поле, но нам удалось выиграть. Огромное спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас в Челябинск, им респект. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех поддержать нас 1 августа на «Геологе», – сказал Газданов.

ИСТОЧНИК KP.RU