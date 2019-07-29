На озере Андреевском под Тюменью утонул мужчина

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-29T09:33:19+03:00

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Накануне, 28 июля, на территории яхт-клуба «Рубин», который располагается на озере Андреевском, утонул 29-летний мужчина. По словам очевидцев, он не умел плавать.

«Он приехал в Тюмень на шабашку, плавал с детьми на озере Андреевском, находился на берегу. Товарищи и родственники сказали, что он не умел плавать. Не сразу заметили, что мужчина утонул, так как он приехал с родственниками, их было около 20 человек. Спасателей нет, ведь купание запрещено», – написала в социальной сети «ВКонтакте» очевидица трагедии.

По словам женщины, целый час друзья погибшего ныряли в воду, чтобы отыскать тело. Также на место происшествия приехала скорая помощь и полиция. Кроме того, рассказывает очевидица, товарищ утопленника сам чуть не отдал жизнь во время поисков тела. Выйдя на берег, ему стало плохо, он упал в обморок, но все обошлось.

По данному факту сотрудниками Следственного комитета по Тюменской области проводится доследственная проверка. Также стало известно, что в День города, 27 июля, в Туре в районе Метелево утонул мужчина. Его тело пока тоже не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU