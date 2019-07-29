2019-07-29T08:20:33+03:00
Общество

Дожди и прохлада: начало августа неприятно удивит тюменцев

В город на смену жаре приходит похолодание
Вадим Бегун
Поделиться:
Начало августа выдастся дождливым в Тюмени.Начало августа выдастся дождливым в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Начало августа в Тюмени разочарует горожан. На смену жарким дням придет похолодание, которое принесут с собой дожди.

Так, в четверг, 1 августа, будут осадки в виде дождя во второй половине дня. Температура воздуха днем составит +20 градусов тепла, а вечер столбик термометра опустится до +14. В пятницу, 2 августа, также ожидаются осадки, однако на этот раз утром. После обеда дождь должен прекратиться. В этот день будет всего +19 градусов, вечером +13.

В субботу, 3 августа, дождь будет идти весь день, существенно похолодает. Так, днем термометр остановится на отметке в +14 градусов, вечером ожидается +12. В воскресенье, 4 августа, мелкий дождь зарядит также на весь день, однако к вечеру он должен прекратиться. Немного потеплеет – до +19 градусов. Однако ночью будет все так же холодно – всего +12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники крупной тюменской компании получили зарплату спустя четыре года
В Тюменской области три человека травмировались в пожарах на прошедшей неделе
В Тюмени на месяц перекроют проезд по Моторостроителей
Отключения горячей воды в Тюмени в 2019 году: в областном центре стартует шестой этап опрессовок
«Отмечать победу не будем»: Футбольный клуб «Тюмень» одержал верх над «Челябинском»
На озере Андреевском под Тюменью утонул мужчина
Иностранец с фальшивыми правами подменил уставшего водителя в Тюменской области
Полтонны гуманитарной помощи отправили из Тюмени в Тулун
В ход пошел молоток: в Тюменской области произошла массовая драка
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 29 июля в Тюмени: днем дождь, вечером гроза
Среднемесячная зарплата в Тюменской области составила 47,2 тысячи рублей
В Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себя
День города в Тюмени – 2019 прошёл без правонарушений
Онкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадиях
Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Тюмень – Боровский»
Тюменец сказочно разбогател, пока хозяйка денег нежилась на горячих источниках
Житель Увата вынес челюсть приятелю во время «пьяной мороси»
Названы лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб
Опубликовано видео похищения двух велосипедов после пьянки в Тюмени