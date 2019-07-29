Дожди и прохлада: начало августа неприятно удивит тюменцев

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-29T08:20:33+03:00

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Начало августа в Тюмени разочарует горожан. На смену жарким дням придет похолодание, которое принесут с собой дожди.

Так, в четверг, 1 августа, будут осадки в виде дождя во второй половине дня. Температура воздуха днем составит +20 градусов тепла, а вечер столбик термометра опустится до +14. В пятницу, 2 августа, также ожидаются осадки, однако на этот раз утром. После обеда дождь должен прекратиться. В этот день будет всего +19 градусов, вечером +13.

В субботу, 3 августа, дождь будет идти весь день, существенно похолодает. Так, днем термометр остановится на отметке в +14 градусов, вечером ожидается +12. В воскресенье, 4 августа, мелкий дождь зарядит также на весь день, однако к вечеру он должен прекратиться. Немного потеплеет – до +19 градусов. Однако ночью будет все так же холодно – всего +12.

ИСТОЧНИК KP.RU