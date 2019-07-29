Иностранец с фальшивыми правами подменил уставшего водителя в Тюменской области

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-29T07:41:20+03:00

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В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Таджикистана. Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа.

– В марте этого года молодой человек, проживающий в Новосибирске, через сервис поиска попутчика нашел автомобиль, чтобы добраться до Екатеринбурга. По дороге обвиняемый подменил уставшего водителя, а в четвертом часу утра иномарку на посту ДПС вблизи поселка Богандинский Тюменского района остановили сотрудники ГИБДД. Водитель предъявил таджикские водительские права, которые вызвали подозрение: на них отсутствовали голографические элементы защиты, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно заключению экспертов, фальшивый документ был просто распечатан на цветном струйном принтере. Ведомство утвердило по этому уголовному делу обвинительный акт и направило материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу. Иностранцу грозят исправительные работы на срок до двух лет, однако он может отделаться штрафов в размере 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU