2019-07-29T07:00:03+03:00
Общество

Полтонны гуманитарной помощи отправили из Тюмени в Тулун

Более сорока коробок припасов получат жители пострадавшего города
Вадим Бегун
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Тюменцы отправили гуманитарную помощь в Иркутскую область. Фото - ТРО ВОО "Молодая Гвардия".Тюменцы отправили гуманитарную помощь в Иркутскую область. Фото - ТРО ВОО "Молодая Гвардия".
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В Тюмени 5 июля стартовал сбор гуманитарной помощи для пострадавших при наводнении в Иркутской области. В течение двух недель местные жители приносили вещи, продукты и другие товары.

После окончания сбора волонтеры отсортировали вещи по категориям и упаковали соответствующим образом в коробки. Получилось более сорока коробок, суммарный вес которых составил более пятисот килограммов.

– Подобные благотворительные сборы проводятся на постоянной основе, но такое количество гуманитарной помощи собрали впервые. Немаловажно, что люди приносили вещи в хорошем состоянии, а кто-то совсем новые. Это в очередной раз доказывает, что жители Тюмени всегда готовы прийти на помощь своим согражданам, – сообщил руководитель местного штаба «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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