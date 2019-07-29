2019-07-29T06:20:02+03:00
Происшествия

В ход пошел молоток: в Тюменской области произошла массовая драка

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюменской области молодой человек разбил мужчине голову молотком. Фото - pixabay.com.В Тюменской области молодой человек разбил мужчине голову молотком. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области подрались пятеро молодых людей. Один из нападавших ударил другого молотком по голове.

– Накануне потерпевший гулял по поселку со своим другом, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Навстречу им шли трое молодых людей. Между компаниями на фоне внезапно вспыхнувшей личной неприязни началась драка. Вскоре оппоненты успокоились и разошлись по разным сторонам без пострадавших, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что один из молодых людей позже все же решил продолжить разбирательства. 18-летний юноша пришел к товарищу домой, в дворовых постройках взял молоток и отправился в сторону своих обидчиков. Злоумышленник догнал 33-летнего мужчину и нанес ему удар орудием в голову, после чего убежал. Потерпевший смог самостоятельно добраться до дома, а после того, как головная боль стала невыносимой, обратился за помощью к медикам.

Полицейским удалось задержать молодого человека. В отношении него возбудили уголовное дело, парню грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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