Погода на 29 июля в Тюмени: днем дождь, вечером гроза
Сегодня, 29 июля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь начнется сразу после обеда, к вечеру жителей областного центра ожидает гроза.
Температура воздуха ночью составит +16, +17 градусов, днем потеплеет до 19 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +21. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер юго-восточный, переходящий в западный 2-3 метра в секунду.
29 июля отмечается день святого Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идет на убыль. В прежние времена приметили: если вереск зацвел, значит, июль уже уступает место августу. Также народ приметил, что на Афиногена пташки замолкают.
ИСТОЧНИК KP.RU