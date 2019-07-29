2019-07-29T05:00:18+03:00
Общество

Погода на 29 июля в Тюмени: днем дождь, вечером гроза

Погода испортит настроение жителям города
Вадим Бегун
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В Тюмени после обеда начнется дождь, который к вечеру усилится.В Тюмени после обеда начнется дождь, который к вечеру усилится.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 29 июля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь начнется сразу после обеда, к вечеру жителей областного центра ожидает гроза.

Температура воздуха ночью составит +16, +17 градусов, днем потеплеет до 19 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +21. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер юго-восточный, переходящий в западный 2-3 метра в секунду.

29 июля отмечается день святого Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идет на убыль. В прежние времена приметили: если вереск зацвел, значит, июль уже уступает место августу. Также народ приметил, что на Афиногена пташки замолкают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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