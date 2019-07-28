День города в Тюмени – 2019 прошёл без правонарушений
Сотрудники войск Росгвардии и 276 полицейских обеспечивали безопасности горожан во время празднования Дня города в Тюмени - 2019. Благодаря слаженной работе правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было, да и сами сознательные тюменцы сами не допускали правонарушений.
Напомним, программа празднования 433-летия Тюмени состояла из 25 крупных мероприятий, включающих соревнования, занятие спортом, концерты и тематические мастер-классы. Всего было задействовано 15 площадок города. В период подготовки к празднику все эти зоны были тщательно обследованы инспекторами-кинологами, проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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