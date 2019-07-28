СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-28T16:08:08+03:00

В Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себя Фото: pixabay.com

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В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в медицинское учреждения посёлка Боровский доставили местного жителя с телесными повреждениями. Полицейские установили, что накануне пьяный потерпевший гулял по посёлку с таким же пьяным другом. Навстречу им попалась троица молодых людей, и, из-за личной неприязни, они стали драться. Вскоре все успокоились и разошлись.

Однако один из молодых людей решил продолжить разбирательства. Юноша пришёл домой к товарищу, взял молоток в дворовых постройках и отправился в сторону обидчиков. Догнав их, он ударил 33-летнего мужчину молотком по голове и ушёл. Потерпевший сам добрался до дома, где и обратился к медикам.

Подозреваемый задержан, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU