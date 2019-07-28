2019-07-28T16:08:08+03:00
Происшествия

В Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себя

Оба были пьяными
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себяВ Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себяФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в медицинское учреждения посёлка Боровский доставили местного жителя с телесными повреждениями. Полицейские установили, что накануне пьяный потерпевший гулял по посёлку с таким же пьяным другом. Навстречу им попалась троица молодых людей, и, из-за личной неприязни, они стали драться. Вскоре все успокоились и разошлись.

Однако один из молодых людей решил продолжить разбирательства. Юноша пришёл домой к товарищу, взял молоток в дворовых постройках и отправился в сторону обидчиков. Догнав их, он ударил 33-летнего мужчину молотком по голове и ушёл. Потерпевший сам добрался до дома, где и обратился к медикам.

Подозреваемый задержан, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Среднемесячная зарплата в Тюменской области составила 47,2 тысячи рублей
День города в Тюмени – 2019 прошёл без правонарушений
Онкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадиях
Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Тюмень – Боровский»
Тюменец сказочно разбогател, пока хозяйка денег нежилась на горячих источниках
Житель Увата вынес челюсть приятелю во время «пьяной мороси»
Названы лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб
Опубликовано видео похищения двух велосипедов после пьянки в Тюмени
Семьи Тюменского района улучшают жилищные условия при помощи господдержки
Любителей танцевальных ритмов зовут на продолжение Дня города Тюмени - 2019
Погода в Тюмени 28 июля: кто соскучился по грозе?
День города в Тюмени - 2019: праздничный салют осветил небо над Тюменью мириадами разноцветных искр
Тюменцев научат аргентинскому танго
Тюменских родителей учат помогать детям-инвалидам
«Барбекю Фест» в Тюмени собрал на набережной любителей ароматного шашлычка
Парады талантов и колясок состоялись в Тюмени
Тюменцы принялись играть под дождём на набережной
В Аромашево раскрыт угон «восьмёрки» у вахтовика
Тюмень присоединилась к акции «Донор для Полины»
В Тюменском селе на асфальте появилась «классика»
Тюменцы лакомятся блюдами мировой кухни на Площади единства и согласия
На «Пикнике книг» в Тюмени заработало «Литературное кафе»
На фестивале «Кофе улиц» можно попробовать себя в роли бариста
Строительство новой развязки обсудили с жителями Комарово
На тюменской ярмарке появится индийский павильон
Семья получили травмы в ДТП: в Уватском районе на дорогу выбежал лось
Основатель успешного стартапа приедет на СУП в Тюмень
Погода в Тюмени 27 июля: тепло и небольшая гроза