Любителей танцевальных ритмов зовут на продолжение Дня города Тюмени - 2019

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-28T07:02:55+03:00

В воскресенье состоится несколько музыкальных (и не только) мероприятий

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День города Тюмени – 2019 прошёл, но развлекательные мероприятия продолжатся и сегодня, 28 июля.

Как сообщили в департаменте культуры администрации Тюмени, в 12 часов в зоне Заречных микрорайонов состоится праздничная программа «По морям, по волнам». Тюменцы смогут узнать интересные факты из истории российского флота, принять участие в интерактивной викторине и увидеть выступления творческих коллективов города.

В 15 часов на спортивном корте по ул. Вербной, 1 пройдёт программа «Я в город свой влюблён». Сказочные герои проведут разнообразные игры и конкурсы, которые помогут выбрать лучших жителей Тюмени. В финале мероприятия участники получат сувениры от ведущих.

На площади ДК «Поиск» (ул. Александра Пушкина, 10) в 17 часов состоится программа «Самый лучший город на Земле», где будут работать разнообразные интерактивные площадки. Для всех желающих будет организован прикладной мастер-класс, тюменцы смогут сделать памятное фото и развлечься на игровой площадке. На сцене пройдёт праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов.

На площади 400-летия Тюмени в 18 часов пройдёт концертно-танцевальная программа «Музыкальное лето». В программе будет звучать инструментальная музыка, танцевальные ритмы и знакомые песни отечественной и зарубежной эстрады в исполнении солистов ЦКиТ «Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU