Тюменец сказочно разбогател, пока хозяйка денег нежилась на горячих источниках
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего безработного местного жителя, который подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступила информация от местной жительницы, которая рассказала, что у неё потратили кучу денег.
Оказалось, что в день преступления потерпевшая и её знакомый отправились на горячий источник. В беседке базы отдыха женщина оставила сумку без присмотра, а «друг» воспользовался её невнимательностью и похитил ключи от квартиры. Сделав грязные делишки, мужчина сказал, что ему срочно нужно уехать по делам, однако сам направился в квартиру тюменки, где похитил из шкафа 315 тыс. рублей. После кражи он быстро покинул квартиру и скрылся в неизвестном направлении.
Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка составили ориентировку на злоумышленника и вскоре его нашли. По словам фигуранта, 185 тысяч рублей он оставил на руках, а другую часть суммы закинул на свою карту. К счастью, потратить деньги он не сумел – вся сумма изъята.
Теперь ему может грозить до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU