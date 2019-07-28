2019-07-28T12:08:47+03:00
Происшествия

Житель Увата вынес челюсть приятелю во время «пьяной мороси»

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях к участковому уполномоченному полиции обратился 24-летний житель Уватского района. По его словам, приятель нанёс ему кулаком серьёзную травму.

Полицейские установили, что в день происшествия потерпевший с компанией молодых людей гостил у друзей, где распивал спиртные напитки. В разгар веселья молодой человек вышел с приятелем подышать свежим воздухом, однако беседа переросла позже переросла в конфликт. Психанув, «приятель» заявителя несколько раз ударил его кулаком по лицу.

На следующее утро парень обнаружил, что получил перелом челюсти в результате драки. Причину и подробности конфликта ни тот, ни другой вспомнить не смогли. Теперь зачинщику драки может грозить до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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