2019-07-28T04:43:16+03:00
Общество

Погода в Тюмени 28 июля: кто соскучился по грозе?

Да, днём она снова пройдёт, но будет жарко
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 28 июля: кто соскучился по грозе?Погода в Тюмени 28 июля: кто соскучился по грозе?Фото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 28 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшой, в Уватском районе – умеренный дождь. Днём в отдельных районах гроза, ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 15 м/с, температура ночью +10…+15…C, днем +23…+28…C.

По народному календарю 28 июля - день памяти раннехристианских святых Кирика и Иулитты (в русской народной традиции — Улиты), которые пострадали за веру во времена императора Диоклетиана.

По русской народной традиции день Кирика и Улиты – середина лета. Считалось, что в этот день солнце светит особенно ярко. Также на Кирика и Улиту частенько шёл сильный дождь, поэтому крестьяне приговаривали: «Кирики – всегда мокродырики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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