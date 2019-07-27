2019-07-27T17:26:34+03:00
Общество

Тюменцев научат аргентинскому танго

Мастер-класс будет бесплатным
Мария Васильева
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Мастер-класс будет бесплатным. Фото с сайта pixabay.comМастер-класс будет бесплатным. Фото с сайта pixabay.com
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Первого августа для жителей областной столицы пройдет мастер-класс по аргентинскому танго. Урок хореографии будет бесплатным, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Мероприятие станет продолжением хореографических мастер-классов Open Dance. Учить горожан основам танца будут Анастасия Сенюкова и Александр Бухвастов из студии аргентинского танго. В свое время они прошли обучение у таких известных маэстро, как Sebastian Arce, Graciela Gonzalez, Johana Copes. С тюменцами своими знаниями они делятся уже два года.

Принять участие в мастер-классе могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Урок пройдет на площадке у театрального центра «Космос» в 19:00. Отметим, что серия мастер-классов Open Dance продлится до конца лета. Следующее занятие пройдет 15 августа в 19:00, оно будет посвящено направлению vogue.

Проведет мастер-класс Александр Шипицин, создатель vogue-команды Lama_Fam, организатор первого тюменского Industrial & Community Vogue ball и представитель Американского вог-дома в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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