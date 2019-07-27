Парады талантов и колясок состоялись в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-27T15:55:05+03:00

Горожане готовились к ним не один день

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Что-то невообразимое творилось сегодня на Цветном бульваре. Толпы тюменцев и гостей города, а среди них маленькие Буратино, мишки, цветочки, Золушки, огромные бутсы с маленьким футбольным полем и много других знакомых с детства персонажей.

Персонажи из "Буратино"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Как оказалось, на бульваре сегодня состоялись сразу два парада: талантов и колясок.

Толпы сказочных героев на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК

Любители футбола также отметилисьФото: Алексей КОСЕНЧУК

А вот и БуратиноФото: Алексей КОСЕНЧУК

На параде талантов выступили лучшие коллективы и исполнители в возрасте от 6 до 18 лет. Со сцены под открытым небом звучал современный и народный вокал, представлены хореография и театральное искусство. Также был музыкальный презент от участников шоу «Голос. Дети»: Ислама Балкоева (Тюмень), Ани Глотовой (Екатеринбург) и Вани Старикова (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU