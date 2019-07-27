Парады талантов и колясок состоялись в Тюмени
Что-то невообразимое творилось сегодня на Цветном бульваре. Толпы тюменцев и гостей города, а среди них маленькие Буратино, мишки, цветочки, Золушки, огромные бутсы с маленьким футбольным полем и много других знакомых с детства персонажей.
Персонажи из "Буратино"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Как оказалось, на бульваре сегодня состоялись сразу два парада: талантов и колясок.
Толпы сказочных героев на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК
Любители футбола также отметилисьФото: Алексей КОСЕНЧУК
А вот и БуратиноФото: Алексей КОСЕНЧУК
На параде талантов выступили лучшие коллективы и исполнители в возрасте от 6 до 18 лет. Со сцены под открытым небом звучал современный и народный вокал, представлены хореография и театральное искусство. Также был музыкальный презент от участников шоу «Голос. Дети»: Ислама Балкоева (Тюмень), Ани Глотовой (Екатеринбург) и Вани Старикова (Москва).
ИСТОЧНИК KP.RU