2019-07-27T15:26:40+03:00
Общество

Тюменцы принялись играть под дождём на набережной

О зонтах вспомнили не все [видео]
Алена Кульмухаметова
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Сотни тюменцев оказались под дождём в день городаСотни тюменцев оказались под дождём в день городаФото: Вадим Бегун
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Праздничное настроение не испортил горожанам внезапно хлынувший на Тюмень дождь. Небо на полчаса разверзлось и вылило тонны воды на гуляющих в День города тюменцев.

Дождь не испугал горожан Фото: Вадим Бегун

Дождь не испугал горожанФото: Вадим Бегун

Потоки воды залили набережную, но жителей Тюмени тёплый ливень не испугал – они принялись играть, бегая по лужам и обрызгивая дождевой водой прохожих.

Парочки бежали смеясь Фото: Вадим Бегун

Парочки бежали смеясьФото: Вадим Бегун

Романтичные пары бежали под ливнем, взявшись за руки. Далеко не все тюменцы прихватили с собой зонты, но от дождя мало кто прятался.

Мальчишкам дождь только в радость Фото: Вадим Бегун

Мальчишкам дождь только в радостьФото: Вадим Бегун

Добавим, что синоптики предупреждали о небольшом дожде на эту субботу.

Прятались от дождя не все Фото: Вадим Бегун

Прятались от дождя не всеФото: Вадим Бегун

Напомним, что сегодня Тюмень празднует День города. Во всех районах проходят различные мероприятия. Толпы горожан гуляют в эти минуты по Цветному бульвару и набережной. Кстати, на берегу Туры проходит мясной фестиваль «Барбекю-Фест». Даже непогода не смогла помешать лучшим шашлычникам продолжать жарить мясо.

Сотни тюменцев оказались под дождём в день города.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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