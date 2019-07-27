Тюменцы принялись играть под дождём на набережной
Праздничное настроение не испортил горожанам внезапно хлынувший на Тюмень дождь. Небо на полчаса разверзлось и вылило тонны воды на гуляющих в День города тюменцев.
Дождь не испугал горожанФото: Вадим Бегун
Потоки воды залили набережную, но жителей Тюмени тёплый ливень не испугал – они принялись играть, бегая по лужам и обрызгивая дождевой водой прохожих.
Парочки бежали смеясьФото: Вадим Бегун
Романтичные пары бежали под ливнем, взявшись за руки. Далеко не все тюменцы прихватили с собой зонты, но от дождя мало кто прятался.
Мальчишкам дождь только в радостьФото: Вадим Бегун
Добавим, что синоптики предупреждали о небольшом дожде на эту субботу.
Прятались от дождя не всеФото: Вадим Бегун
Напомним, что сегодня Тюмень празднует День города. Во всех районах проходят различные мероприятия. Толпы горожан гуляют в эти минуты по Цветному бульвару и набережной. Кстати, на берегу Туры проходит мясной фестиваль «Барбекю-Фест». Даже непогода не смогла помешать лучшим шашлычникам продолжать жарить мясо.
Сотни тюменцев оказались под дождём в день города.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU