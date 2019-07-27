Тюменцы принялись играть под дождём на набережной

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-27T15:26:40+03:00

Сотни тюменцев оказались под дождём в день города Фото: Вадим Бегун

О зонтах вспомнили не все [видео]

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Праздничное настроение не испортил горожанам внезапно хлынувший на Тюмень дождь. Небо на полчаса разверзлось и вылило тонны воды на гуляющих в День города тюменцев.

Дождь не испугал горожанФото: Вадим Бегун

Потоки воды залили набережную, но жителей Тюмени тёплый ливень не испугал – они принялись играть, бегая по лужам и обрызгивая дождевой водой прохожих.

Парочки бежали смеясьФото: Вадим Бегун

Романтичные пары бежали под ливнем, взявшись за руки. Далеко не все тюменцы прихватили с собой зонты, но от дождя мало кто прятался.

Мальчишкам дождь только в радостьФото: Вадим Бегун

Добавим, что синоптики предупреждали о небольшом дожде на эту субботу.

Прятались от дождя не всеФото: Вадим Бегун

Напомним, что сегодня Тюмень празднует День города. Во всех районах проходят различные мероприятия. Толпы горожан гуляют в эти минуты по Цветному бульвару и набережной. Кстати, на берегу Туры проходит мясной фестиваль «Барбекю-Фест». Даже непогода не смогла помешать лучшим шашлычникам продолжать жарить мясо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/722625" frameborder="0"></iframe> Сотни тюменцев оказались под дождём в день города.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU