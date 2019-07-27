В Аромашево раскрыт угон «восьмёрки» у вахтовика

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-27T13:27:10+03:00

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Оставленный под присмотром родственников автомобиль жителя Аромашево приглянулся молодому угонщику. Заявление в полицию подала мать потерпевшего.

По информации УМВД Тюменской области, в дежурную часть отделения полиции села Аромашево обратилась за помощью местная жительница. Женщина сообщила, что у ее сына, который находится в командировке на вахте, кто-то угнал автомобиль «ВАЗ 2108».

Оперативники установили причастность к совершению преступления 22-летнего местного жителя. Мужчину задержали. По словам злоумышленника, он знал, что в ограде его родственников находится автомобиль, хозяин которого находится на вахте. Он предложил покататься на чужом авто своим приятелям, которые помогли вытолкать машину за ограду. Нетрезвый аромашевец сел в машину через незапертую дверь и завел её, соединив провода зажигания. Доехав до соседней деревни подозреваемый со своими товарищами оставили машину в лесу. Местный житель, узнал брошенный автомобиль, т.к. тот принадлежал его знакомым, взял его на буксир и вернул супруге владельца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угона)».

ИСТОЧНИК KP.RU