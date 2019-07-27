2019-07-27T12:26:11+03:00
Общество

Тюмень присоединилась к акции «Донор для Полины»

Помочь девочке желает вся Россия
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюмень присоединилась к акции «Донор для Полины». Фото с сайта pixabay.comТюмень присоединилась к акции «Донор для Полины». Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Девятилетняя Полина Коновалова из Миасса на грани. Уже пять лет она и ее родные борются с онкологическим заболеванием девочки. Но болезнь не отступает, после очередного курса терапии в клинике Санкт-Петербурга дело дошло до реанимации. Теперь надежда только на трансплантацию костного мозга. Девочке срочно нужен донор костного мозга и клич запущен по всей России.

На этой неделе Тюмень присоединилась к общероссийской акции «Донор для Полины» (#донордляполины). Для жителей нашего города это хорошая возможность вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Тюменцы могут сдать 9 миллилитров крови на типирование костного мозга в любой лаборатории Инвитро в любой удобный день. Также кровь принимают в медцентре «Новамед».

Сейчас российский регистр находится в процессе объединения с мировым регистром, потому помощь будет намного доступнее, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24