Тюмень присоединилась к акции «Донор для Полины»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-27T12:26:11+03:00

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Девятилетняя Полина Коновалова из Миасса на грани. Уже пять лет она и ее родные борются с онкологическим заболеванием девочки. Но болезнь не отступает, после очередного курса терапии в клинике Санкт-Петербурга дело дошло до реанимации. Теперь надежда только на трансплантацию костного мозга. Девочке срочно нужен донор костного мозга и клич запущен по всей России.

На этой неделе Тюмень присоединилась к общероссийской акции «Донор для Полины» (#донордляполины). Для жителей нашего города это хорошая возможность вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Тюменцы могут сдать 9 миллилитров крови на типирование костного мозга в любой лаборатории Инвитро в любой удобный день. Также кровь принимают в медцентре «Новамед».

Сейчас российский регистр находится в процессе объединения с мировым регистром, потому помощь будет намного доступнее, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU