2019-07-27T11:46:22+03:00
Общество

В Тюменском селе на асфальте появилась «классика»

Одну и ту же игру можно проводить, используя разные правила
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском селе на асфальте появилась «классика». Фото с сайта pixabay.comВ Тюменском селе на асфальте появилась «классика». Фото с сайта pixabay.com
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В селе Большое Сорокино разрисовали асфальт детскими играми. Волонтёры нарисовали во дворах и на центральной площади уже позабытые «Классики», «Крестики-нолики», различные «бродилки».

По информации организаторов, 1 августа в Большом Сорокино местным жителям расскажут, как пользоваться рисунками на площадках, которые появились на улицах села. В течение двух месяцев волонтеры рисовали игровые поля во дворах многоквартирных домов, а также на центральной площади. В целом было нарисовано 15 игры, среди которых «Классики», «Крестики-нолики» и две игры «бродилки».

Нарисованные на асфальте игры многофункциональны и вариативны. Используя один рисунок, можно организовать несколько игр для детей разного возраста и различной физической подготовки. Одну и ту же игру можно проводить, используя разные правила. Так, у каждой игры есть 2 и более вариаций.

Напомним, в 2019 году организаторы выиграли 50 000 рублей в конкурсе проектов «Моя идея на реализацию инициативы «Игры на асфальте». На полученные средства организаторы приобрели красок, кистей, растворителя и прочих материалов, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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