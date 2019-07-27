2019-07-27T09:08:07+03:00
Общество

Строительство новой развязки обсудили с жителями Комарово

Плотная застройка требует больше дорог
Мария Васильева
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Строительство новой развязки обсудили с жителями Комарово. Фото с сайта pixabay.comСтроительство новой развязки обсудили с жителями Комарово. Фото с сайта pixabay.com
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Активисты из Комарово категорически против строительства новой развязки на Червишевском тракте. Об этом они заявили во время общественного обсуждения экологической составляющей проектной документации.

Жители малоэтажных районов Комарово беспокоит возможное увеличение транспортного потока, который начнётся после строительства развязки по одной из улиц микрорайона.

Главный их аргумент, что, покупая жилье в пригороде, они надеялись отдалиться от городского шума и суеты, теперь же их спокойная жизнь рушится. Жители уверены, что при строительстве новой развязки все транспортные потоки пройдут через улицу Спасскую. При этом, в управлении строительства, этот вариант опровергается.

По словам заместителя начальника главного управления строительства региона Андрея Чистякова, улица Спасская к развязке не примыкает. Проектом предусмотрен съезд на улицу Волостная, по ней вдоль развязки можно выехать на улицу Спасскую, но этот съезд можно перекрыть пока не достроят следующий участок.

Отметим, что сейчас в часы-пик выезд из Комарово на Червишевский тракт затруднителен. Движение регулируется светофором, который настроен на пофазный проезд. Жителям Комарово придется ехать направо до разворота примерно 12 км. Левые повороты, согласно требованиям федеральных ведомств, запрещены. Проблема с пробками возникает не только у Комарова, но и других посёлков Тюмени.

В главном управлении строительства Тюмени также отметили, что оставить всё, как есть сейчас – не получится. По прогнозам, в той части города будет проживать около 150 тысяч человек, к 2029 году предполагается завершение строительства и ввод в эксплуатацию всех объектов Медицинского города. Чтобы не допустить транспортный коллапс и максимально соблюсти интересы всех горожан попробует рабочая группа, в которую войдут жители Ожогина, Комарова и Патрушева, городской администрации, Главного управления строительства, департаментов образования и здравоохранения.

О ее создании было заявлено во время общественного обсуждения, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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