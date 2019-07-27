На тюменской ярмарке появится индийский павильон

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-27T08:25:53+03:00

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Павильон индийских предпринимателей впервые будет представлен в тюменском выставочном зале на улице Севастопольская.

С продукцией индийцев можно будет ознакомиться в рамках нефтегазового форума, который пройдёт в сентябре. По словам генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, договор с индийской стороной уже подписан.

- Сейчас мы получаем заявки на участие в мероприятии от различных организаций. Форум включает в себя различные форматы работы, в том числе и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК, которая пройдёт на нашей территории, - добавил он. Отметим, что для удобства участников форума будут организованы автобусные маршруты от технопарка к выставочному залу.

Добавим, что тюменская ярмарка намерена расширять международное сотрудничество, помимо сотрудничества с индийскими предпринимателями, есть планы на сотрудничество с европейскими бизнесменами.

ИСТОЧНИК KP.RU