Семья получили травмы в ДТП: в Уватском районе на дорогу выбежал лось
Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими случилось по вине выбежавшего на дорогу лося в Уватском районе.
По информации Госавтоинспекции Тюменской области, происшествие случилось вечером 26 июля на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Уватском районе. Водитель автомобиля «Mazda» сбил крупного лося. Животное буквально «влетело» в автомобиль. От удара лося разорвало на части, он погиб на месте. Водитель и пассажиры иномарки выжили, но получили травмы.
Спасателям пришлось вырезать из салона пострадавших. У водителя диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у его жены ушиб головного мозга. Также пострадал их четырёхлетний ребёнок - у него сотрясение мозга. Все они госпитализированы и находятся в больнице.
Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU