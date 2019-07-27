2019-07-27T07:51:47+03:00
Происшествия

Семья получили травмы в ДТП: в Уватском районе на дорогу выбежал лось

Животное разорвало на части
Алена Кульмухаметова
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Три человека получили травмы: в Уватском районе на дорогу выбежал лось. Фото из соцсети ВКонтактеТри человека получили травмы: в Уватском районе на дорогу выбежал лось. Фото из соцсети ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими случилось по вине выбежавшего на дорогу лося в Уватском районе.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, происшествие случилось вечером 26 июля на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Уватском районе. Водитель автомобиля «Mazda» сбил крупного лося. Животное буквально «влетело» в автомобиль. От удара лося разорвало на части, он погиб на месте. Водитель и пассажиры иномарки выжили, но получили травмы.

Спасателям пришлось вырезать из салона пострадавших. У водителя диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у его жены ушиб головного мозга. Также пострадал их четырёхлетний ребёнок - у него сотрясение мозга. Все они госпитализированы и находятся в больнице.

Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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