Среднемесячная зарплата в Тюменской области составила 47,2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-28T16:23:43+03:00

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По данным Тюменьстата среднемесячная зарплата в Тюменской области за январь-май 2019 составила 47 тысяч 196 рублей, тогда как годом ранее она была на уровне 43 тысяч 901 рубля. Об этом в воскресенье сообщает интернет-портал «Вслух.ру». Наиболее «доходным» оказался май – 52 тысячи 382 рубля, а самым недоходным – январь, уровень зарплаты тогда составил 42 тысячи 425 рублей.

Наиболее высокие показатели по зарплате – у специалистов добычи полезных ископаемых (средняя – 170 тысяч 23 рубля), у специалистов научных исследований и разработок (111 тыс. 134 рубля), на воздушном транспорте (92 тыс. 590 рублей). Зарплата в здравоохранении составила 47 тыс. 98 рублей, в образовании – 41 тыс. 983 рубля, в области культуры, спорта и организации досуга – 44 тыс. 525 рублей.

По данным на июнь 2019-го на 697,8 тыс. работающих приходилось 31,2 тыс. безработных. За первую половину этого года продано товаров на сумму почти 192 млрд рублей, что на 3,9% больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее благоприятным оказался июнь – товаров в этом месяце было продано более чем на 33 млрд рублей. Меньше всего продано в феврале – на сумму 30,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU