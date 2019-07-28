Онкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадиях

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-28T14:39:46+03:00

За 4 месяца 2019 года исследования прошли более 100 тыс. человек

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К 2024 году в Тюменской области планируется снизить смертность от новообразований (в т.ч. злокачественных) до 132 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области. На это направлена региональная составляющая национального проекта «Здравоохранение», а на решение задачи нацелены все ресурсы медицинских учреждений региона.

В их числе – ресурсы консультационно-диагностического центра «Эндос», где активно проводятся онкологические скрининги. В первой половине 2019 года здесь провели почти 10 тыс. эндоскопических исследований и более 1 тыс. КТ лёгких. Выявлено более 150 случаев злокачественных новообразований, в 9% из них – предраковые состояния.

Также было сделано около 8 тыс. исследований слизистой оболочки органов ЖКТ, что позволило обнаружить 641 случай предраковых состояний и 20 злокачественных опухолей. При проведении компьютерной томографии рак лёгких диагностировали у 46 пациентов.

По словам главврача консультативно-диагностического центра «Эндос» Дмитрия Бутова, участвуя в региональном проекте, медучреждение выполняет важную миссию по укреплению общественного здоровья.

- Как известно, чем раньше заметишь проблему со здоровьем, тем проще ее решать, - отметил он.

В Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ в России, куда включены: маммография, анализ крови на ПСА, компьютерная томография лёгких, анализ кала на «скрытую кровь» и эндоскопический скрининг.

По данным регистра за 4 месяца 2019 года через скрининговые исследования прошли более 105 тыс. человек, благодаря чему выявлено 206 случаев злокачественных образований и более тысячи случаев фоновых предраковых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU