2019-07-28T14:39:46+03:00
Здоровье

Онкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадиях

За 4 месяца 2019 года исследования прошли более 100 тыс. человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Онкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадияхОнкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадияхФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

К 2024 году в Тюменской области планируется снизить смертность от новообразований (в т.ч. злокачественных) до 132 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области. На это направлена региональная составляющая национального проекта «Здравоохранение», а на решение задачи нацелены все ресурсы медицинских учреждений региона.

В их числе – ресурсы консультационно-диагностического центра «Эндос», где активно проводятся онкологические скрининги. В первой половине 2019 года здесь провели почти 10 тыс. эндоскопических исследований и более 1 тыс. КТ лёгких. Выявлено более 150 случаев злокачественных новообразований, в 9% из них – предраковые состояния.

Также было сделано около 8 тыс. исследований слизистой оболочки органов ЖКТ, что позволило обнаружить 641 случай предраковых состояний и 20 злокачественных опухолей. При проведении компьютерной томографии рак лёгких диагностировали у 46 пациентов.

По словам главврача консультативно-диагностического центра «Эндос» Дмитрия Бутова, участвуя в региональном проекте, медучреждение выполняет важную миссию по укреплению общественного здоровья.

- Как известно, чем раньше заметишь проблему со здоровьем, тем проще ее решать, - отметил он.

В Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ в России, куда включены: маммография, анализ крови на ПСА, компьютерная томография лёгких, анализ кала на «скрытую кровь» и эндоскопический скрининг.

По данным регистра за 4 месяца 2019 года через скрининговые исследования прошли более 105 тыс. человек, благодаря чему выявлено 206 случаев злокачественных образований и более тысячи случаев фоновых предраковых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Среднемесячная зарплата в Тюменской области составила 47,2 тысячи рублей
В Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себя
День города в Тюмени – 2019 прошёл без правонарушений
Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Тюмень – Боровский»
Тюменец сказочно разбогател, пока хозяйка денег нежилась на горячих источниках
Житель Увата вынес челюсть приятелю во время «пьяной мороси»
Названы лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб
Опубликовано видео похищения двух велосипедов после пьянки в Тюмени
Семьи Тюменского района улучшают жилищные условия при помощи господдержки
Любителей танцевальных ритмов зовут на продолжение Дня города Тюмени - 2019
Погода в Тюмени 28 июля: кто соскучился по грозе?
День города в Тюмени - 2019: праздничный салют осветил небо над Тюменью мириадами разноцветных искр
Тюменцев научат аргентинскому танго
Тюменских родителей учат помогать детям-инвалидам
«Барбекю Фест» в Тюмени собрал на набережной любителей ароматного шашлычка
Парады талантов и колясок состоялись в Тюмени
Тюменцы принялись играть под дождём на набережной
В Аромашево раскрыт угон «восьмёрки» у вахтовика
Тюмень присоединилась к акции «Донор для Полины»
В Тюменском селе на асфальте появилась «классика»
Тюменцы лакомятся блюдами мировой кухни на Площади единства и согласия
На «Пикнике книг» в Тюмени заработало «Литературное кафе»
На фестивале «Кофе улиц» можно попробовать себя в роли бариста
Строительство новой развязки обсудили с жителями Комарово
На тюменской ярмарке появится индийский павильон
Семья получили травмы в ДТП: в Уватском районе на дорогу выбежал лось
Основатель успешного стартапа приедет на СУП в Тюмень
Погода в Тюмени 27 июля: тепло и небольшая гроза