2019-07-28T10:48:44+03:00
Общество

Названы лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб

Рассказываем, кто получил премии и награды из Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Названы лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб в Тюменской областиНазваны лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб в Тюменской областиФото: Татьяна Коркина
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Конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников социальных служб прошли в Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента социального развития, специальной премией «За творчество в работе» областного конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» награждена замдиректора по основной деятельности ишимского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие» Лидия Неживова.

У Лидии Александровны – двадцать лет трудового стажа, 11 из которых она работает в центре «Согласие». Специалист уделяет большое внимание техническому оснащению процесса реабилитации, привлечению волонтёров из числа молодёжи, ветеранов и православной церкви.

Лидия Неживова – автор социальных проектов «Сила веры» и «Дорогой русских традиций», благодаря которым в прошлом году в центре открылись театр-студия, мультстудия и семейная конструктория. Кроме того, Лидия Александровна является автором-исполнителем собственных песен, а ещё она руководит фотостудией «Яркий образ».

Специалист Областного центра реабилитации инвалидов Наталья Плотникова признана лучшим психологом учреждения соцобслуживания. Она более десяти лет работает в сфере соцобслуживания и является экспертом в вопросах психологического сопровождения детей с расстройством аутистического спектра. Плотниковой разработана дополнительная общеобразовательная программа для коррекции и развития базовых дошкольных навыков у таких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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