2019-07-28T08:58:09+03:00
Общество

Семьи Тюменского района улучшают жилищные условия при помощи господдержки

В 2019 году таких семей уже 24
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Семьи Тюменского района улучшают жилищные условия при помощи господдержкиСемьи Тюменского района улучшают жилищные условия при помощи господдержкиФото: Татьяна Коркина
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Администрация Тюменского района в 2019 году выдала 61 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на покупку жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Как сообщили в департаменте градостроительства имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, это на порядок больше, чем в предыдущие годы.

Так, 55 свидетельств было выдано в 2017 году, в 2018-м – 56. В первой половине этого года молодые семьи уже улучшили свои жилищные условия при помощи государственной поддержки. Они приобрели жилые помещения в Боровском, Червишевском, Онохинском, Богандинском и Каскаринском муниципальных образованиях или направили средства социальной выплаты на строительство дома в Чикчинском, Андреевском, Муллашинском и Переваловском сельских поселениях.

В большинстве своём жилые помещения приобретают в крупных муниципальных образованиях района. Тем не менее, строительству индивидуальных жилых домов отдаётся предпочтение в более отдалённых от города муниципальных образованиях Тюменского района.

Отметим, что в первом полугодии 2019 года общая площадь введённого жилья, построенного и приобретённого при господдержке, составила более 2,3 тыс. кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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