В Тюмени определят лидеров доверия потребителей 2019 года

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-26T16:04:44+03:00

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В Тюменской области стартовал отбор претендентов на премию общественного признания «Лидер доверия потребителей – 2019». Заявки на участие подали уже более 50 предприятий региона.

Организаторами выступают Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ» - компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени реализуемый на территории Тюменской области.

Главная цель конкурса - определить предприятия, отвечающие наилучшим стандартам обслуживания Клиентов, применяющие современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли, а также предприятия повышающие культуру обслуживания населения.

- Премию общественного признания «Лидер доверия потребителей 2019 » рекомендую посетить всем жителям нашего региона, так как в ней будут представлены компании города Тюмени. Это отличная возможность узнать лучших в той или иной сфере среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а для владельцев собственного бизнеса – возможность найти новых надежных партнеров, - отметила представитель генерального партнера Агентства недвижимости «СОВА» Дарья Мирошниченко.

По словам организаторов, развитие межрегиональных отношений – приоритетное направление в развитии малого и среднего бизнеса в России. Именно с этой целью проводится много межрегиональных конкурсов, бизнес-миссий, форумов, премий по выявлению достижений предприятий на территории РФ.

Отбор заявок стартовал 1 июня и завершится 15 октября. Победителей определят по итогам интернет-голосования. Принять участие смогут предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг и производства.

- Важный и нужный конкурс для региона, для бизнеса. Подобные мероприятия всегда стимулируют к развитию и повышению качества товаров и услуг, а также к заключению новых партнерских соглашений и появлению новых идей, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU