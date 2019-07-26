2019-07-26T16:21:49+03:00
Общество

В воскресение сразу несколько светофоров Тюмени погаснут на какое-то время

Водителям следует обратить внимание на дорожные знаки
Вадим Бегун
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В Тюмени планово отключат несколько светофоров.В Тюмени планово отключат несколько светофоров.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в связи с плановыми работами в воскресенье, 28 июля, с 13 до 17 часов будет отключено несколько светофоров.

Так, перестанут работать светофорные объекты на пересечении улиц Елизарова и ул. Жигулевской, Горького и Котельщиков, Горького и Харьковской, а также в районе дома № 31 по улице Харьковской, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там попросили пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, при этом соблюдая требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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