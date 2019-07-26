2019-07-26T15:49:53+03:00
Общество

Тюменцев попросили завтра не купаться в фонтанах

Вода там не обеззараживается
Вадим Бегун
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Тюменцев просят прекратить купаться в фонтанах. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцев просят прекратить купаться в фонтанах. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Жителей Тюмени, которые завтра, 27 июля, будут праздновать День города, попросили не купаться в фонтанах. Дело в том, что купание там небезопасно для здоровья.

– Вода в фонтане не обеззараживается, как в бассейне, а в жару в ней резко увеличивается количество микроорганизмов. Последствием купания могут быть такие заболевания, как острая кишечная инфекция, респираторная инфекция, конъюнктивит, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А, – рассказали в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

Там добавили, что в теплой стоячей воде размножаются болезнетворные микробы, кроме того, свои нужды туда справляют птицы и бродячие собаки. Однако если же вы или ваш ребенок все-таки окунулись в фонтан, необходимо быстрее добраться до проточной воды и вымыть ею тело. В ведомстве также напомнили, что фонтаны не являются объектами, предназначенными для купания. Это элементы благоустройства, которые служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида городским пространствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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