«Здесь живут мои дети»: Александр Моор рассказал, за что он любит Тюмень

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-26T15:36:02+03:00

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Глава Тюменского региона Александр Моор выложил в социальных сетях видеоролик, в которых рассказал, за что он любит город Тюмень. Он предложил горожанам поделиться своими воспоминаниями об областной столице.

– Меня часто спрашивают, за что я люблю Тюмень. Наверное, за то, что здесь родился, за то, что здесь я ходил в школу и обрел своих друзей. Здесь живут мои родители и дети. И я люблю город, наверное, не «за что» и не «почему», а таким, какой он есть. Я помню его в восьмидесятые годы, как ходил в школу в резиновых сапогах. Я знаю его в 90-е, вижу его развитие в 2000-е. И за это я его люблю, – сказал губернатор в видеоролике.

Глава региона предложил тюменцам высказаться в социальных сетях, за что или почему они любят областную столицу. Он также хотел бы прочесть истории или воспоминания горожан о Тюмени.

Напомним, завтра, 27 июля, Тюмень празднует свое 433-летие. Здесь вы можете узнать, какие мероприятия состоятся в областной столице в честь праздника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/722507" frameborder="0"></iframe> Александр Моор поздравляет тюменцев с Днем города.

ИСТОЧНИК KP.RU