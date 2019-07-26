2019-07-26T15:36:02+03:00
Общество

«Здесь живут мои дети»: Александр Моор рассказал, за что он любит Тюмень

Губернатор Тюменской области выложил поздравительное видео в социальных сетях [ВИДЕО]
Вадим Бегун
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Глава региона Александр Моор рассказал, за что он любит Тюмень. Фото - пресс-служба губернатора.Глава региона Александр Моор рассказал, за что он любит Тюмень. Фото - пресс-служба губернатора.
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Глава Тюменского региона Александр Моор выложил в социальных сетях видеоролик, в которых рассказал, за что он любит город Тюмень. Он предложил горожанам поделиться своими воспоминаниями об областной столице.

– Меня часто спрашивают, за что я люблю Тюмень. Наверное, за то, что здесь родился, за то, что здесь я ходил в школу и обрел своих друзей. Здесь живут мои родители и дети. И я люблю город, наверное, не «за что» и не «почему», а таким, какой он есть. Я помню его в восьмидесятые годы, как ходил в школу в резиновых сапогах. Я знаю его в 90-е, вижу его развитие в 2000-е. И за это я его люблю, – сказал губернатор в видеоролике.

Глава региона предложил тюменцам высказаться в социальных сетях, за что или почему они любят областную столицу. Он также хотел бы прочесть истории или воспоминания горожан о Тюмени.

Напомним, завтра, 27 июля, Тюмень празднует свое 433-летие. Здесь вы можете узнать, какие мероприятия состоятся в областной столице в честь праздника.

Александр Моор поздравляет тюменцев с Днем города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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