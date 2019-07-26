2019-07-26T14:47:52+03:00
Политика

Югорчан приглашают обсудить новый окружной закон о садоводстве и огородничестве

Обсуждение проходит в формате онлайн-слушаний
Лидия Шумкова
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Жители Югры могут принять участие в общественном обсуждении проекта окружного закона о государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества. Онлайн-слушания продлятся на сайте «Стратегия Югры-2030» до 3 августа.

Принятие нового закона позволит передать имущество общего пользования, расположенного в пределах садовых, огороднических и некоммерческих товариществ, в муниципальную либо государственную собственность. По мнению разработчиков проекта, это обеспечит гарантированную работу, содержание и эксплуатацию таких объектов с помощью коммунальных служб муниципалитетов. Проектом закона также предлагается закрепить четкий и понятный порядок взаимодействия всех заинтересованных сторон.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, в регионе созданы десятки садово-огороднических товариществ, в задачи которых в том числе входят создание, управление, содержание общего имущества.

- Эти вопросы на пересечении компетенций нескольких ведомств. В этой связи Правительством региона разработан проект закона о государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества. Подготовленный документ будет принят с опорой на Ваше мнение, уважаемые земляки. Ждем ваши предложения, вопросы. Рассчитываю на конструктивный диалог, - написала Наталья Комарова в своем аккаунте в социальной сети «Instagram.

Посмотреть проект закона «О государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества в Югре» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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