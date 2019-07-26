2019-07-26T15:09:03+03:00
Общество

АО «Транснефть-Сибирь» помогло отремонтировать кабинеты точных наук в Ярковской школе

Вадим Бегун
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Фото - АО «Транснефть-Сибирь».Фото - АО «Транснефть-Сибирь».
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В Ярковской средней общеобразовательной школе (село Ярково, Тюменская область) завершен ремонт кабинетов химии, физики и математики, выполненный благодаря финансовой поддержке АО «Транснефть-Сибирь». На ремонтные работы и приобретение интерактивного оборудования, мебели, лабораторных и демонстрационных приборов и стендов АО «Транснефть-Сибирь» направило 4,9 миллионов рублей.

В кабинетах точных наук школы выполнены работы по замене половых покрытий, отделке и окраске стен, смонтированы подвесные потолки с энергосберегающими светодиодными светильниками, заменены электрика, оконные блоки, двери. В кабинете химии к специальным учебным партам подведены сети водоснабжения и водоотведения. Подключены и готовы к работе интерактивные доски, установлено лабораторное и демонстрационное оборудование.

По словам директора Ярковской школы Оксаны Щукиной, новейшее интерактивное оборудование, возможность проведения сложных опытов повлияют на качество проводимых уроков, позволят расширить возможности педагога при подаче учебного материала.

– Все это наверняка заинтересует школьников точными науками, а, значит, в дальнейшем они смогут поступить в средние и высшие учебные заведения на технические направления, – отметила руководитель учебного заведения.

В нескольких километрах от села Ярково находится линейная производственно-диспетчерская станция «Бачкун» Тюменского управления магистральных нефтепроводов. Дети большинства работников ЛПДС обучаются в Ярковской средней общеобразовательной школе.

В 2019 году АО «Транснефть-Сибирь» в рамках реализации корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» оказало благотворительную помощь на ремонт и комплектование лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов химии, физики и математики 14 школам, расположенным на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Объем финансирования превысил 82,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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