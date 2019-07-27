«Барбекю Фест» в Тюмени собрал на набережной любителей ароматного шашлычка

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-27T16:00:03+03:00

В День города Тюмени - 2019 можно попробовать вкуснейшее мясо на углях

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Лучшие повара ресторанов и кафе в эти минуты демонстрируют ловкость и умение готовить самый настоящий шашлык. Дымок и несравненный аромат жареного мяса тянется на несколько кварталов.

Гастрономический праздник «Барбекю Фест» проходит на набережной реки Тура в рамках Дня города – 2019 в Тюмени. Любители мясца на углях, которые до 23 часов успеют прибежать на набережную, смогут по достоинству оценить вкус ароматного блюда и попробовать себя в роли шашлычника. Профессионалы расскажут все секреты приготовления!

«Мясное веселье» проходит с зажигательным ведущим, конкурсами и, конечно, подарками!

Организатором фестиваля выступает Ассоциация гостеприимства Тюменской области, которая презентовала также продукцию тюменских товаропроизводителей.

P.S. И да, мы успели попробовать мясной шашлык – он действительно отменный!

ИСТОЧНИК KP.RU