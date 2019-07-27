Тюменцы лакомятся блюдами мировой кухни на Площади единства и согласия
Любители покушать и хорошо провести время на время превратились в настоящих гастротуристов. На Площади единства и согласия, в рамках Дня города в Тюмени – 2019, проходит гастрономический фестиваль «Союз гастрономических республик».
Покушать можно прямо на улицеФото: Алексей КОСЕНЧУК
Более 30 участников представили на суд тюменцев армянскую, азербайджанскую, грузинскую, осетинскую, узбекскую, казахскую, сербскую, немецкую, украинскую, вьетнамскую, русскую и другие кухни. Вы только гляньте, какая это красота!
Тюменцы устроили на этой площадке настоящий праздник живота. Местные производители в палатках предлагают вкуснейшие сыры, изготовленные традиционными способами.
Предлагаются сыры местных производителейФото: Алексей КОСЕНЧУК
Ряды с выпечкой приманивают горожан. Есть продукция от пасечников. Идти на гастрономический фестиваль можно всей семьёй - для детей работает специальная игровая площадка.
Работает площадка для детей
Блюда народов мира приготовили тюменские рестораторы, этнические сообщества и землячества. Прогулялись на Цветном бульваре? Забегите на соседнюю площадку и полакомьтесь вкусной едой!
Кстати, здесь же до 16 часов работает детская зона с аттракционами, проходят мастер-классы и игра в гольф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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