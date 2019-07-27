Тюменцы лакомятся блюдами мировой кухни на Площади единства и согласия

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-27T11:11:15+03:00

В День города Тюмени - 2019 проходит традиционный фестиваль «Союз гастрономических республик»

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Любители покушать и хорошо провести время на время превратились в настоящих гастротуристов. На Площади единства и согласия, в рамках Дня города в Тюмени – 2019, проходит гастрономический фестиваль «Союз гастрономических республик».

Покушать можно прямо на улицеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Более 30 участников представили на суд тюменцев армянскую, азербайджанскую, грузинскую, осетинскую, узбекскую, казахскую, сербскую, немецкую, украинскую, вьетнамскую, русскую и другие кухни. Вы только гляньте, какая это красота!

Тюменцы устроили на этой площадке настоящий праздник живота. Местные производители в палатках предлагают вкуснейшие сыры, изготовленные традиционными способами.

Предлагаются сыры местных производителейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ряды с выпечкой приманивают горожан. Есть продукция от пасечников. Идти на гастрономический фестиваль можно всей семьёй - для детей работает специальная игровая площадка.

Работает площадка для детей

Блюда народов мира приготовили тюменские рестораторы, этнические сообщества и землячества. Прогулялись на Цветном бульваре? Забегите на соседнюю площадку и полакомьтесь вкусной едой!

Кстати, здесь же до 16 часов работает детская зона с аттракционами, проходят мастер-классы и игра в гольф.

ИСТОЧНИК KP.RU