2019-07-27T10:08:50+03:00
Звезды

На «Пикнике книг» в Тюмени заработало «Литературное кафе»

День города Тюмени - 2019 не обошёл и книголюбов
Алексей КОСЕНЧУКАлена Кульмухаметова
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Любители книг собрались в одном местеЛюбители книг собрались в одном местеФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Какой День города в Тюмени – 2019 без традиционного «Пикника книг»? В эти минуты мероприятие, которое собрало в одном месте любителей русской и зарубежной литературы, проходит на площади Солнца.

"Пикник книг" расположился на площади Солнца Фото: Алексей КОСЕНЧУК

"Пикник книг" расположился на площади СолнцаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Взрослым стоит заглянуть в «Литературное кафе», а ребятишкам – прогуляться по детской площадке «Аллея литературных побед».

Детейи нашли чем занять Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Детейи нашли чем занятьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменские авторы презентуют две книги. Можно их купить и сразу же получить автографы на память. Книги на любой вкус от различных издательств можно купить сегодня на этой площадке. Ценители "Игр престолов" или любители диснеевского мультфильма "Король лев" могут найти своих героев на страницах книг.

Есть книги на любой вкус Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Есть книги на любой вкусФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кроме того, работает книгообменик. Для этого нужно принести с собой ненужную книгу и взять ту, что необходима в домашней библиотеке.

Работает книгообменник Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Работает книгообменникФото: Алексей КОСЕНЧУК

Гостей площадки удивляют также манекены, одетые в платье из газет и журналов.

Вместе с «Пикником книг» проходит и IV Открытый Всероссийский литературный фестиваль «ЛиФФт-2019». Это масштабный просветительский проект, который давно стал полноправной частью российского и евразийского культурного пространства. Фестиваль нужен для того, чтобы отыскать одарённых поэтому и прозаиков, поддержать литераторов и повысить престиж литературы и книг в современном обществе.

Манекен одет в необычное платье

Манекен одет в необычное платье

ИСТОЧНИК KP.RU

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