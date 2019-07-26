2019-07-26T13:50:37+03:00
Общество

Рабочие тюменского завода возмутились алкотестером на проходной

Мужчины сочли установку такого оборудования нарушением их прав
Вадим Бегун
Поделиться:
На тюменском заводе установили алкотестер. Фото - steel.ugmk.com.На тюменском заводе установили алкотестер. Фото - steel.ugmk.com.
Изменить размер текста:

На проходной металлургического завода «Электросталь Тюмени» установили устройство тестирования алкогольного опьянения. Рабочие возмутились, однако руководство предприятия заверило, что все лишь хочет видеть своих сотрудников трезвыми.

– В течение июля бесконтактное устройство работает в тестовом режиме. Работники предприятия ознакомлены с инструкцией по работе этого оборудования. Металлургия – это сложный и опасный производственный процесс. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально исключить в нем негативные обстоятельства, в том числе выполнение работы человеком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили на металлургическом заводе.

Там отметили, что решение об установке оборудования – не окончательное. Вскоре руководство решит, насколько целесообразна его установка. Если его все же поставят на постоянной основе, то каждый сотрудник обязан будет на входе и выходе проходить дистанционный экспресс-тест на алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АО «Транснефть-Сибирь» помогло отремонтировать кабинеты точных наук в Ярковской школе
Югорчан приглашают обсудить новый окружной закон о садоводстве и огородничестве
Пять килограммов наркотиков "обеспечили" тюменцу семь лет в колонии
Тюменских чиновников накажут за ненадлежащее содержание памятника погибшим воинам
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Тюмени
«Никто не ставит задачу уничтожения предприятия»: гендиректор Антипинского НПЗ обратился к рабочим
Более двадцати нарушений выявили тюменские гаишники в ходе сплошной проверки водителей
В Тюмени за 40 миллионов рублей продают одну из самых больших квартир Урала
Оставила сумку без присмотра: квартиру тюменки «обчистили», украв ключи на базе отдыха
Тюменских госслужащих увольняют в связи с утратой доверия
Сайты с опасными развлечениями заблокированы по требованию тюменского суда
В Тюменской области продолжают ликвидировать свалки
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала
Крупный тюменский завод задолжал своим работникам почти 40 миллионов рублей
Тюменские приставы заставили офисного клерка, который не платил алименты, подметать улицы