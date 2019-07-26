Рабочие тюменского завода возмутились алкотестером на проходной

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-26T13:50:37+03:00

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На проходной металлургического завода «Электросталь Тюмени» установили устройство тестирования алкогольного опьянения. Рабочие возмутились, однако руководство предприятия заверило, что все лишь хочет видеть своих сотрудников трезвыми.

– В течение июля бесконтактное устройство работает в тестовом режиме. Работники предприятия ознакомлены с инструкцией по работе этого оборудования. Металлургия – это сложный и опасный производственный процесс. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально исключить в нем негативные обстоятельства, в том числе выполнение работы человеком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили на металлургическом заводе.

Там отметили, что решение об установке оборудования – не окончательное. Вскоре руководство решит, насколько целесообразна его установка. Если его все же поставят на постоянной основе, то каждый сотрудник обязан будет на входе и выходе проходить дистанционный экспресс-тест на алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU