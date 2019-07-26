Рабочие тюменского завода возмутились алкотестером на проходной
На проходной металлургического завода «Электросталь Тюмени» установили устройство тестирования алкогольного опьянения. Рабочие возмутились, однако руководство предприятия заверило, что все лишь хочет видеть своих сотрудников трезвыми.
– В течение июля бесконтактное устройство работает в тестовом режиме. Работники предприятия ознакомлены с инструкцией по работе этого оборудования. Металлургия – это сложный и опасный производственный процесс. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально исключить в нем негативные обстоятельства, в том числе выполнение работы человеком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили на металлургическом заводе.
Там отметили, что решение об установке оборудования – не окончательное. Вскоре руководство решит, насколько целесообразна его установка. Если его все же поставят на постоянной основе, то каждый сотрудник обязан будет на входе и выходе проходить дистанционный экспресс-тест на алкоголь.
ИСТОЧНИК KP.RU