СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-27T09:40:06+03:00

На фестивале «Кофе улиц» можно попробовать себя в роли бариста Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Первые гости на Дне города в Тюмени - 2019 уже вовсю активничают

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День города в Тюмени - 2019 наконец-то наступил, а вместе с ним - и «ароматный» фестиваль «Кофе улиц». На Городской площади (ул. Первомайская, 20), до 20 часов любители латте, эспрессо, американо, капуччино, гляссе и мокко смогут насладиться вкусными напитками от известных бариста тюменских кофеен и принять участие в развлекательной программе.

Первые гости, например, уже активничают в весёлых конкурсах и викторинах, а также участвуют в мастер-классах по изготовлению кофе шести разными способами.

К кофе предлагаются "вкусняшки" и конкурсыФото: Алексей КОСЕНЧУК

На фестивале есть на что посмотретьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Так, попивая ароматный кофе, тюменцы могут получить подарки, участвуя в викторине. Кофеманам задают вопросы про именинницу Тюмень или о кофе. Отметим, что тему выбирают сами гости фестиваля.

На площадке можно ознакомиться с достижениями тюменцевФото: Алексей КОСЕНЧУК

Добавим также, что на этой же площадке работает выставка «Город наших побед», где можно ознакомиться с достижениями тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU