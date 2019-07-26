Мужчина выпал из окна многоэтажки в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-26T13:27:53+03:00

В полиции заверяют, что потерпевший был пьян

Изменить размер текста: A A

В Тюмени из окна третьего этажа дома №20 по улице Александра Логунова выпал мужчина. Очевидцы сообщают, что испугались увиденного: тюменец, по их сообщению, был весь в крови.

– Сообщение о падении поступило сегодня в 9.15 в первый отдел полиции. Установлено, что из окна третьего этажа жилого дома по улице Логунова выпал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Выжил, передан медработникам, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В департаменте здравоохранения региона в свою очередь отметили, что в настоящий момент у врачей нет повода беспокоиться за жизнь тюменца.

– Вызов поступил в 9.14 и повторно обеспокоенные прохожие позвонили через 6 минут, уточняя, что человек в крови. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего, предположительно из-за падения с высоты, в Областную клиническую больницу №2. По экстренным показаниям мужчине выполнена операция на селезенке, – рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU