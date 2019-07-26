«Никто не ставит задачу уничтожения предприятия»: гендиректор Антипинского НПЗ обратился к рабочим

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-26T13:03:05+03:00

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Антипинский нефтеперерабатывающий завод получил нефть и возобновил производственную деятельность. Генеральный директор предприятия Максим Андриасов сообщил рабочим, что дела идут в гору.

«Полноценная работа завода дает нам основание полагать, что мы вышли из периода неопределенности. Моя принципиальная позиция по сохранению персонала и своевременной выплате заработной платы не изменилась. Мы не допустили задержек выплат, все работники получали зарплату в соответствии с привычным графиком. Мной принято решение о возобновлении в полном объеме выплат работникам материальной помощи при рождении ребенка», – такое сообщение от имени Андриасова опубликовано на официальном сайте Антипинского НПЗ.

Гендиректор также сообщает в письме, что никто не ставит задачу уничтожения предприятия. Он заявил, что понимает свою ответственность и приложит все усилия для сохранения трудового коллектива, причем при любом развитии событий.

ИСТОЧНИК KP.RU