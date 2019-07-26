Оставила сумку без присмотра: квартиру тюменки «обчистили», украв ключи на базе отдыха

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-26T11:43:44+03:00

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В Тюмени во время отдыха мужчина похитил у своей знакомой ключи от квартиры. Женщина неосмотрительно оставила сумку в беседке.

– В день преступления потерпевшая отправилась на горячий источник со своим знакомым. В беседке на территории базы отдыха она оставила свою сумку без присмотра. Так мужчина с легкостью похитил ключи от ее квартиры, после чего сообщил, что ему необходимо срочно уехать по делам. На самом же деле он отправился в квартиру тюменки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там также сообщили, что злоумышленник похитил 315 000 рублей. Забрав деньги, он скрылся в неизвестном направлении. Однако полицейским удалось задержать беглеца. Им оказался безработный 36-летний житель областного центра. Потратить деньги он не успел. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU