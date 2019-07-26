Тюменских госслужащих увольняют в связи с утратой доверия

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-26T11:17:18+03:00

Число уволенных по этой статье выросло в четыре раза

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В первом полугодии этого года тюменские прокуроры выявили 1889 нарушений антикоррупционного законодательства. Число проступков выросло на 256 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, для устранения нарушений было внесено 276 протестов, 361 представление, объявлено 61 предостережение. Кроме того, в суды направлено 23 заявления на сумму 6,3 миллиона рублей. Интересно, что эта цифра почти в девять раз превысила показатели первого полугодия прошлого года. Тогда заявлений было всего на 720 тысяч рублей.

– В основном выявляются нарушения, связанные с неисполнением госслужащими обязанностей, несоблюдением ими запретов и ограничений, а также непредставлением сведений о доходах и имуществе и обязательствах имущественного характера, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там отметили, что к дисциплинарной ответственности привлечены 355 должностных лиц, из них 9 уволены в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU