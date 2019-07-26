2019-07-26T12:25:36+03:00
Общество

В Тюменской области продолжают ликвидировать свалки

На генеральную уборку Нижнетавдинского районе выделили более 12 млн рублей
Вадим Бегун
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В Тюменской области продолжают бороться со свалками.В Тюменской области продолжают бороться со свалками.Фото: Ольга Крыльцова
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Более 12 миллионов рублей выделят на рекультивацию несанкционированных свалок в Нижнетавдинском районе. Об этом распорядился глава Тюменской области Александр Моор. Таким образом, в районе ликвидируют 6 муниципальных свалок.

С начала этого года из регионального бюджета на рекультивацию 435 свалок отходов выделено 207 миллионов рублей. Эти средства направлены городам Тобольск, Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковскому и Голышмановскому городским округам, Аромашевскому, Бердюжскому, Вагайскому, Ишимскому, Омутинскому, Тобольскому, Тюменскому, Юргинскому, Ялуторовскому и Ярковскому муниципальным районам.

– В областном центре уже ликвидировано 12 свалок, две – в Бердюжском и четыре в Юргинском муниципальных районах. На стадии согласования в департаменте недропользования и экологии Тюменской области находятся еще несколько проектов. Проводятся электронные аукционы на выполнение подобных работ в Вагайском, Омутинском и Ялуторовском муниципальных районах, – рассказали в пресс-службе губернатора.

Сам Александр Моор не раз говорил, что несанкционированные свалки необходимо ликвидировать, так как они представляют реальную угрозу тюменской экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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