2019-07-26T10:06:29+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ по итогам 2 квартала 2019 года увеличил объемы автокредитования почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 2 квартал 2019 года было выдано порядка 3,8 тысяч автокредитов на сумму более 3 миллиардов рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 15% и составила 800 тысяч рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования стало продление в 2019 году государственных программ поддержки автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Рост поддержало и увеличение максимальной суммы кредита до 5 миллионов рублей, с одновременным расширением географии регистрации клиента на всю территорию РФ.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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