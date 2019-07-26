Крупный тюменский завод задолжал своим работникам почти 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-26T09:43:04+03:00

Компания не первый раз не выполняет обязательства перед рабочими

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Компания «Тюменьстальмост» задолжала своим работникам 36 миллионов рублей. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.

Рабочие завода пожаловались на невыплату заработной платы в местную инспекцию труда. После обращения ведомство провело проверку соблюдения трудового законодательства.

– Всего организация должна своим сотрудникам 36 миллионов 148 тысяч рублей: 762 работникам за апрель – 9 миллионов 506 тысяч рублей, 710-и – 23 миллиона 679 тысяч рублей за май, уволенным в мае 932 работникам – 767 тысяч рублей и уволенным в июне 57 сотрудникам – 2 миллиона 194 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда по Тюменской области.

Там сообщили, что предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также в отношении юрлица составлен протокол об административном правонарушении за повторное нарушение сроков по задержке заработной платы. Материалы проверки направлены в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU