2019-07-26T09:17:04+03:00
Общество

Тюменские приставы заставили офисного клерка, который не платил алименты, подметать улицы

Мужчина с неохотой взял в руки метлу
Вадим Бегун
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Тюменцу пришлось взять в руки метлу из-за отказа платить алименты старшей дочери. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменцу пришлось взять в руки метлу из-за отказа платить алименты старшей дочери. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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Тюменские приставы обязали должника поработать на свежем воздухе. Мужчина не желал платить алименты бывшей жене, и вместо работы в офисе ему пришлось подметать улицы города.

Тюменец, неофициально трудоустроенный менеджером в одном из офисов областного центра, накопил долг перед дочерью в 250 тысяч рублей. В суде должнику назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.

– Ему было выдано направление в организацию по благоустройству территории по месту проживания. Таким образом, мужчине вместо офиса пришлось поработать дворником все 80 часов. Вот уже два месяца после принудительных мер зафиксирован факт оплаты им алиментов своей старшей дочери. Похоже, что он решил больше не испытывать судьбу, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там напомнили, что отработка обязательных работ не освобождает от оплаты алиментных платежей. Должникам все равно придется погасить всю сумму перед своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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