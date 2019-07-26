Тюменская команда впервые примет участие во Всероссийском фестивале дворового спорта

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-26T08:30:04+03:00

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В Новосибирске пройдет Всероссийский фестиваль дворового спорта. Команда из Тюмени впервые примет там участие. Всего же в город на Оби съезжаются спортсмены из тридцати регионов Российской Федерации.

Тюменская команда из 39 человек от 14 до 16 лет покажет свое мастерство в баскетболе, волейболе, легкой атлетике, футболе и перетягивании каната.

– Фестиваль дворового спорта проводится в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт». Здоровье детей – одна приоритетных задач. Поэтому проект успешно реализуется. В городах и районах региона строятся спортивные площадки, реконструируются спортшколы, спортивные залы. Проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, – сказал депутат «Единой России» Евгений Макаренко, добавив, что в этом году только в Тобольском районе откроются четыре новые площадки.

Партиец также отметил, что помощь в поездке тюменской команде оказали департаменты по спорту и молодежной политики, депутат городской думы Владимир Гороховцев и областные законодатели.

ИСТОЧНИК KP.RU