2019-07-26T07:38:35+03:00
Происшествия

В Тюменской области нелегалы починили крышу за прописку

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мигранты занимаются ремонтов домов за прописку в Тюменской области.Мигранты занимаются ремонтов домов за прописку в Тюменской области.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области задержана семейная пара, которая нарушила миграционное законодательство. За ремонт в доме они прописали пять нелегалов.

– В Увате задержана семейная пара, занимающаяся фиктивной постановкой на регистрационный учет иностранных граждан. С конца мая этого года подозреваемые зарегистрировали в своей квартире пять граждан из соседней республики без намерения предоставить им жилое помещение для фактического проживания. Позже они признались, что преступили закон из корыстных побуждений. Так, за прописку иностранцы перекрыли крышу в доме предприимчивой пары, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей. Однако их могут и лишить свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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