2019-07-26T05:40:09+03:00
Общество

Несколько светофоров отключат сегодня в Тюмени

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков
Вадим Бегун
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В Тюмени отключат светофоры на одном из перекрестков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени отключат светофоры на одном из перекрестков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 26 июля, с 8 утра до 5 вечера будут отключены светофоры на пересечении улиц Монтажников и Янтарной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там также сказали, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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