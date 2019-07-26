Несколько светофоров отключат сегодня в Тюмени
Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков
В Тюмени отключат светофоры на одном из перекрестков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 26 июля, с 8 утра до 5 вечера будут отключены светофоры на пересечении улиц Монтажников и Янтарной.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Там также сказали, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU